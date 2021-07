Agatha Moreira, Romulo Estrela e Camila Queiroz nos bastidores de ’Verdades Secretas 2’ - Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 09:37 | Atualizado 01/07/2021 10:29

Rio - O elenco da série "Verdades Secretas 2" tem reclamado de gravar as cenas de sexo da trama. Segundo o site "Metropoles", a série vai ganhar cenas extras na versão que vai passar na Globo, na TV aberta. Originalmente, a segunda temporada da trama vai ao ar no serviço de streaming Globoplay, onde as cenas podem ser mais picantes. Mas, como no futuro o projeto pode ser exibido na Globo, a direção da emissora pediu versões mais leves das mesmas cenas para evitar censura e também para o assinante de streaming ter um material exclusivo.

Com isso, produção e atores estão trabalhando em dobro, já que toda cena de sexo é filmada duas vezes, no mínimo. De acordo com o "Metropoles", os atores já estão reclamando pelos corredores. É que as cenas de sexo são mais densas e desgastantes. E fazer a cena de sexo duas vezes leva muito mais tempo.

As sequências mais quentes devem ser protagonizadas por Camila Queiroz, que vive a protagonista Angel, e Romulo Estrela, que será o investigador Cristiano, contratado por Agatha Moreira, a Giovanna, para descobrir mais informações sobre a morte de seu pai, Alex (Rodrigo Lombardi).