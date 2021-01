Maju Coutinho durante o Jornal Hoje reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 16:29 | Atualizado 12/01/2021 16:32

Rio - Que situação... Um caso inusitado aconteceu durante o 'Jornal Hoje', da Globo, exibido no dia 4 de janeiro. É que enquanto Maju Coutinho apresentava o jornalístico, falando sobre as chuvas do começo do ano, cenas de sexo eram eram exibidas nas telas ao fundo.

“Voltamos falando do ano novo, mas de um problema antigo: as chuvas. Cinco pessoas morreram por causa das fortes chuvas em Minas Gerais apenas no começo de 2021”, dizia a jornalista enquanto as cenas picantes apareciam.

O vídeo só viralizou nas redes sociais.

