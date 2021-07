Grupo Globo - Reprodução

Grupo GloboReprodução

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 16:15

Rio - O jornalista Carlos Cereto se despediu nesta quinta-feira do Grupo Globo. Porém, de acordo com o portal "Notícias da TV", o ex-funcionário do SporTV está sendo acusado de assédio sexual por uma ex-funcionária da casa. Cereto trabalhou por 20 anos na emissora. Os casos teriam acontecido no período em que Carlos Cereto foi chefe de Redação do SporTV em São Paulo. Ele ocupou a função entre 2012 e 2015.

De acordo com o site, a ex-funcionária relatou no processo que foi chamada de "incompetente, desqualificada e despreparada" por Cereto. Em outro, o jornalista dizia que a sua então colega "estava uma delícia, beijava sua mão" e a fazia dar uma voltinha.

Publicidade

Carlos Cereto trabalhou na emissora como repórter e também como apresentador. Ele foi responsável por comandar a atração "Acabou a brincadeira", mas também chegou a apresentar o Tá na Área!.



Publicidade

Recentemente, Carlos Cereto utilizou seu Twitter para fazer críticas ao jornalismo esportivo. Segundo ele, a área tinha virado uma "lacração política". Alguns colegas de Globo, sem citar seu nome, discordaram de sua posição. Em entrevista ao portal "Notícias da TV", o jornalista falou sobre o ocorrido.



"Não mudo nada o que eu escrevi. Não acho que o jornalista esportivo tem que ser alienado. Claro que não. Mas acho que a polarização política está contaminando também o debate esportivo. O que me interessa é fazer um jornalismo esportivo cada vez melhor, independentemente das preferências políticas", disse.