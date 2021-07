Jorge Salgado e Alexandre Pássaro - Rafael Ribeiro / Vasco

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 15:47

Rio - Atual presidente do Vasco, Jorge Salgado tem um desafio bastante delicado pela frente. Com o Cruzmaltino enfrentando a sua quarta disputa de Série B na história, o mandatário deseja uma recuperação esportiva e também financeira do clube. Em entrevista concedida ao canal "UOL" com o jornalista Mauro Cezar Pereira, Salgado colocou o maior rival do Cruzmaltino, o Flamengo, como modelo para que o clube de São Januário dê uma volta por cima.

"Eu estou pegando o Vasco em uma situação parecida com o nosso maior rival. Você acompanhou a ascensão do rival, viu como é que ela se deu, os primeiros anos foram muito difíceis, quase caiu para a segunda divisão, e a gente está em uma situação semelhante ao que era o que se passou naquele clube. Então a nossa direção, se a gente tiver seis, nove, os mandatos são de três anos, o primeiro mandato, o meu mandato vai ser um mandato de arrumação e de mostrar o caminho", afirmou.



Ao falar sobre os investimentos para a montagem do elenco, o presidente do Vasco novamente citou o Flamengo para falar sobre contratações que o Cruzmaltino fez no passado, mas que nos dias de hoje não pode realizar.

"Eu gostaria de contratar jogadores de ponta, eu vivi essa experiência no Vasco muitos anos atrás, quando eu era vice-presidente de finanças aqui, em uma gestão do Calçada e do Eurico a gente contratou o Bebeto, que era o jogador mais caro do futebol brasileiro, tirando ele do nosso maior rival, que era o Flamengo. Eu gostaria de estar fazendo isso novamente, mas não vou fazer, não tenho condições de fazer, não posso colocar a carroça na frente dos bois", disse.