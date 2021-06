Henrique e Juninho Pernambucano - Foto: Reprodução/Lyon

Publicado 30/06/2021 17:39

Rio - Após o Lyon divulgar a contratação do lateral-esquerdo Henrique, ex-Vasco, o diretor de futebol, Juninho Pernambucano, não deixou de rasgar elogios ao novo contratado do Les Gones. Em entrevista ao canal oficial do clube francês, Juninho comentou sobre o desempenho e avaliação de Henrique.

Confira a íntegra da resposta de Juninho Pernambucano sobre o lateral-esquerdo Henrique:

"Henrique é um lateral esquerdo muito agressivo, que trabalha muito pela equipe. Ele é muito inteligente, duro no um contra um. Eu o conheci no Brasil em 2013. Por coincidência, sua primeira profissional aos 18 anos, jogamos juntos contra o Fluminense.

Ele também é um grande profissional, que trabalha muito, que dá tudo pela equipe. Qualquer coisa que sua equipe pedir coletivamente, ele está pronto para fazer. Estou feliz por ele ter assinado conosco. Desejo a ele a mesma sorte quanto a maioria dos brasileiros que já passaram por aqui tiveram. Tenho certeza que ele será uma surpresa muito boa para a temporada.

A atitude, o trabalho, sempre vem antes do talento, então se você colocar o coletivo além disso, é sempre mais fácil ter sucesso. O Henrique é um daqueles jogadores que tem essa mentalidade. Claro, você tem que trabalhar todos os dias para continuar progredindo. Ele tem 25 anos, ainda tem muito espaço para crescer, ainda pode aprender, somos o seu segundo clube. Ele foi treinado no Vasco, ficou lá a vida toda.

Claro, para mim, a atitude de um jogador é muito mais importante. Claro, se de cor todo o futebol brasileiro e a maioria dos jogadores. Mas para mim, independentemente de nacionalidade do jogador, e é tudo sobre Lyon. Mesmo tendo comprado muito mais brasileiros desde que voltei. Mas para mim, o mais importante é o Lyon, antes de tudo. Não importa de onde vem o jogador, se ele for respeitoso e tiver capacidade para jogar no Lyon, já estamos muito felizes", disse o diretor de futebol do Lyon e ídolo do Vasco, Juninho Pernambucano.