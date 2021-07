Sucesso de venda, a camisa em apoio à causa LGBTQIA+ lançada pelo Vasco voltará às lojas em breve - Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 18:04

Rio - Após o sucesso de venda da histórica camisa lançada em apoio à causa LGBTQIA+, o Vasco

prepara um novo lote do modelo usado na vitória por 2 a 1 sobre o Brusque, domingo, em São Januário. Em poucas horas, a edição especial da peça, com as cores do arco-íris no lugar tradicional faixa diagonal na cor preta, se esgotou nas prateleiras físicas e virtuais.

A alta demanda deu início a uma série de reuniões nos bastidores do clube, com a participação da Kappa, fornecedora de material esportivo do clube, e de lojistas. Pelas redes sociais, o clube confirmou a retomada da venda da camisa especial em até 45 dias.

Ao 'ge', o vice de marketing do Vasco, Vitor Roma, revelou que outros produtos com a temática LGBTQIA+ serão lançados. As camisas usadas pelos jogadores na vitória sobre o Brusque serão leiloadas e o valor arrecadado será doado à Casa Nem, coletivo de acolhimento a pessoas LGBTQIA+, no Flamengo, Zona Sul do Rio.

