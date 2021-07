Emprestado pelo Internacional, Sarrafiore ganha uma nova chance no meio de campo no lugar de Marquinhos Gabriel - Vasco/Divulgação

Emprestado pelo Internacional, Sarrafiore ganha uma nova chance no meio de campo no lugar de Marquinhos GabrielVasco/Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 18:25

Goiânia - Com quatro novidades, o Vasco está confirmado para o confronto com o Goiás, nesta quarta-feira, às 19h, no Serrinha, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Recuperado do quadro de covid-19, o goleiro Vanderlei está de volta após três jogos. No meio de campo, Bruno Gomes e Sarrafiore são as apostas de Marcelo Cabo em busca do equilíbrio e renovação do fôlego para tentar a segunda vitória seguida na competição.

MT é uma das novidades, pelo menos taticamente. Como Zeca e Riquelme foram liberados pela comissão técnica após o falecimento de familiares no fim de semana, o 'curinga' foi deslocado para a lateral esquerda e abriu uma brecha para Bruno Gomes no meio.

Publicidade

Diagnosticado com desgaste, Marquinhos Gabriel será preservado para o confronto com o Confiança, sábado, em São Januário. Contra o Goiás, o argentino Martín Sarrafiore terá a missão de comandar a articulação ofensiva. Com Bruno Gomes e Andrey à frente da defesa, Galarza poderá ter mais liberdade para auxiliá-lo na armação.

Portanto, o Vasco entra em campo com a seguinte formação: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e MT; Bruno Gomes, Andrey, Galarza e Sarrafiore; Morato e Cano.