Substituto de Marquinhos Gabriel, Sarrafiore teve uma atuação discreta e foi sacado no intervalo em GoiâniaRafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 20:55

Goiânia - A prometida arrancada do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro foi mais uma vez interrompida. Na visita a Goiânia, o Cruzmaltino resistiu o quanto pôde a desvantagem numérica após a expulsão de Bruno Gomes, mas não evitou a derrota por 1 a 0, nesta quarta-feira, no Serrinha, com o gol de Everton Brito. Com 100% de aproveitamento em casa, o Alviverde volta ao G-4, em terceiro lugar, com 15 pontos, enquanto o Cruzmaltino, com dez, caiu do sexto para o oitavo lugar.

A estratégia de Marcelo Cabo foi comprometida com a expulsão de Bruno Gomes, que recebeu o segundo cartão amarelo com apenas quatro minutos de bola rolando. Foi o segundo vermelho do volante, que voltou a ser opção após a suspensão cumprida no fim de semana, em oito rodadas. Com um jogador a mais em campo, o Goiás terminou o primeiro tempo com 70% de posse de bola, mas não traduziu o domínio em chances reais.

Nos dois ataques mais perigosos, Vanderlei reagiu bem às finalizações de Alef Manga, ex-Volta Redonda, e Élvis. Comedido e mais atento à marcação, o Vasco assustou Tadeu numa cobrança de falta de Andrey. Sem Marquinhos Gabriel, Sarrafiore teve uma atuação discreta e teve que ajudar na recomposição defensiva após a expulsão de Bruno Gomes.

Na volta do intervalo, o apoiador foi 'sacrificado'. Na tentativa acelerar a saída de bola, Marcelo Cabo apostou em Léo Jabá para se aproximar de Cano. Michel foi outra novidade no lugar do pendurado Galarza. Machucado, Morato foi substituído por Gabriel Pec. Em poucos minutos, foi possível notar uma ligeira. Mais compacto e organizado, o Vasco controlou a pressão alviverde e melhorou a saída de bola.

O Goiás se manteve com maior posse de bola, mas não encontrava brechas na defesa dos cariocas. Numa rara chance, Vanderlei, mais uma vez, apareceu para espalmar a finalização de Albano. À procura de um contra-ataque perfeito, o Vasco teve paciência e, acima de tudo, atenção para não sofrer gols. Pior para Cano, que, isolado, pouco pôde fazer. Com 1,91m, Daniel Amorim entrou no lugar do argentino, numa clara indicação de que o 'chuveirinho' seria a última cartada para buscar a vitória em Goiânia.

No fim, a insistência do Goiás prevaleceu. Vanderlei, que já havia realizado três boas defesas, foi traído pelo desvio na bomba de Miguel Figueira e, após a bola tocar na trave, Everton Brito, livre, não desperdiçou a chance: 1 a 0, aos 35. Nervoso, o Vasco se desorganizou e, na base da vontade, não conseguiu atacar com perigo. No fim do jogo, um princípio de briga após o apito final acabou com a expulsão de Juninho e muita confusão.

GOIÁS X VASCO



Local: Serrinha

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Gols: 2º tempo - Everton Brito (35 minutos)

Cartões amarelos: David Duarte, Albano e Alef Manga; Galarza, Vanderlei, Morato e Léo Jabá

Cartões vermelhos: Bruno Gomes e Juninho

Público: Jogo com os portões fechados



Goiás: Tadeu, Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo; Breno (Everton Brito), Caio Vinícius e Élvis (Miguel Figueira); Luan Dias (Albano), Alef Manga (Dadá Belmonte) e Bruno Mezenga. Técnico: Pintado



Vasco: Vanderlei, Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e MT; Bruno Gomes, Andrey (João Pedro), Galarza (Michel) e Sarrafiore (Léo Jabá); Morato (Gabriel Pec) e Cano (Daniel Amorimd). Técnico: Marcelo Cabo