JP GalvãoFoto: Divulgação/Vasco

Publicado 30/06/2021 19:29 | Atualizado 30/06/2021 19:39

Rio - O lateral-direito do sub-20 do Vasco, JP Galvão, agradeceu ao Cruzmaltino pela oportunidade após ser convocado para participar na preparação da seleção brasileira olímpica, que está treinando para as Olimpíadas de Tóquio, no dia 13 de julho.

O jogador vai se apresentar à comissão técnica de André Jardine, nesta quinta-feira, às 10h, no Hotel Pullman Ibirapuera, em São Paulo. O grupo ficará concentrado até o dia 8 de julho, e na madrugada do dia 9, viaja com a delegação para Doha, no Catar. Em entrevista concedida ao "GE", JP destacou o sentimento após ser convocado.

"O sentimento é o melhor do mundo, trabalhei duro para ter essa primeira oportunidade, quero agradecer ao Vasco pela oportunidade, a toda comissão técnica, aos jogadores e a Deus. É um esporte coletivo, e dependo deles para desempenhar o meu melhor. Tenho uma base forte em casa também e sem eles isso também não seria possível - afirmou o atleta, que tem contrato com o Vasco até janeiro de 2023".



Quando se apresentou ao Vasco, JP Galvão era volante, mas o jogador foi destaque da equipe quando assumiu a lateral-direita e possuiu papel importante nas conquistas do estadual, Copa do Brasil e Supercopa do Brasil, na categoria sub-20.