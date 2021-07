Vasco perdeu para o Goiás - ESTADÃO CONTEÚDO

Vasco perdeu para o GoiásESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 11:07

Rio - A partida entre Vasco e Goiás foi muito tumultuada com direito a expulsão e confusão entre os jogadores da equipe. Após o fim do confronto, ventilou-se a informação de que o lateral-esquerdo cruzmaltino, MT, tivesse sofrido uma ofensa racial. Porém, de acordo com o repórter da Band, Lucas Pedrosa, o clube de São Januário negou qualquer atitude racista por parte dos jogadores ou dirigentes esmeraldinos.

Publicidade

Em Goiás, o Vasco voltou a ser derrotado na Série B. A equipe de Marcelo Cabo ficou com um jogador a menos por conta da expulsão de Juninho, logo no começo da partida. Na súmula do duelo, o árbitro afirmou ter sido chamado de "vagabundo" e "ladrão" pelo diretor executivo de futebol do clube carioca, Alexandre Pássaro.



O confronto acabou com muita discussão e polêmica envolvendo profissionais das duas equipes. Além de MT, o zagueiro Leandro Castan também se envolveu em momentos de desentendimento com jogadores do Goiás.