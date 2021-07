Poupado na derrota para o Goiás, Marquinhos Gabriel deve ser uma das novidades contra o Confiança - Rafael Ribeiro/Vasco.com.br

Por MARCELO BERTOLDO

Publicado 01/07/2021 15:50

Rio - Com um quebra-cabeças para montar para o confronto com o Confiança, sábado, às 16h30, em São Januário, Marcelo Cabo não pôde comemorar como gostaria o reforço de Zeca e Marquinhos Gabriel na próxima rodada da Série B. Além de Bruno Gomes e Juninho, expulsos na derrota para o Goiás, Galarza, Morato e Léo Jabá receberam o terceiro cartão amarelo e, portanto, cumprirão suspensão no fim de semana.

Nono colocado na Série B, com dez pontos, e a cinco do G-4, o Vasco está pressionado, em especial o técnico Marcelo Cabo, que não consegue encaixar a formação ideal, seja por motivo de lesão, casos de covid-19 ou de suspensão. Diagnosticado com desgaste, Marquinhos Gabriel foi poupado e substituído por Sarrafiore, que não convenceu em Goiânia.

O meia-atacante será reavaliado, mas tem boas chances reforçar o Vasco contra o Confiança, assim como Zeca. A exemplo de Riquelme, que também volta a ser opção, o lateral-esquerdo foi liberado pela comissão técnica devido ao falecimento de um tio no fim de semana. Riquelme perdeu o avô.

Com a suspensão de Bruno Gomes, Galarza e Juninho, expulso após o apito final em Goiânia, Andrey, Michel e MT, que foi improvisado na lateral esquerda contra o Goiás, são as opções para o meio de campo. Suspensos, Morato e Léo Jabá abrem caminho para a provável volta de Gabriel Pec.

No treino de sexta-feira, no CT do Almirante, na Cidade de Deus, o técnico Marcelo Cabo avaliará as possíveis peças e trocas para montar o quebra-cabeças para enfrentar o Confiança, mais uma vez pressionado.