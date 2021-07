Marcelo Cabo 33 - Dilvulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 16:40

Tavares, novo atacante do Vasco Reprodução

Rio - O Vasco acertou nesta quinta-feira a contratação do atacante Tavares, de 19 anos, que estava no Internacional. O jovem, que chegou a ser inscrito pelo time gaúcho na Libertadores de 2020, desembarca no Rio na próxima semana para assinar com o Cruzmaltino. As informações são do site "Globo Esporte".