Cano sofreu uma pancada na coxa na derrota para o Goiás, mas a reavaliação médica não apontou lesão alguma - Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 20:36

Goiânia - Com cinco desfalques confirmados para o confronto com o Confiança, sábado, às 16h30, em São Januário, pela nona rodada da Série B do Brasileiro, o técnico Marcelo Cabo recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira. Reavaliado pelo departamento médico, após se queixar de dores na coxa pelo tostão recebido na derrota para o Goiás, Cano não preocupa e está confirmado na rodada do fim de semana.

Por precaução, Cano foi substituído pelo atacante Daniel Amorim, após levar a pior na dividida no Serrinha. Passado o susto, o camisa 14 é participou do regenerativo e é menos uma preocupação para Marcelo Cabo, que comandou o treino desta quinta-feira no CT do Dragão, de propriedade do Atlético-GO.

Com um desconforto na coxa direita, Morato também foi reavaliado. Suspenso, aproveitará o descanso forçado no fim de semana para acelerar o trabalho de recuperação. Além do camisa 10, Marcelo Cabo não contará com Bruno Gomes, Juninho, Galarza e Léo Jabá, todos suspensos.