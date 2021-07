Com o nome provisório de CT do Almirante, a nova casa do futebol do Vasco será rebatizada pela torcida na campanha recém-lançada pelo clube - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 01/07/2021 18:27

Rio - De forma oficial, a torcida do Vasco está convocada para escolher o nome do CT, localizado na Cidade de Deus. O clube lançou nesta quinta-feira a campanha para que sócios e torcedores batizem o novo endereço do futebol cruzmaltino. O processo será dividido em três fases e o resultado será divulgado no dia 2 de agosto.

Inaugurado em setembro de 2020 pelo ex-presidente Alexandre Campello, a 'segunda casa' cruzmatina recebeu o nome provisório de CT do Almirante, apesad o apelo nas redes sociais para homenagear Barbosa, ídolo do clube e um dos maiores goleiros da história do Brasil.



Com orgulho da participação da torcida na construção de São Januário, por meio de doações e da expressiva adesão ao quadro social do clube no início de 1920, o Vasco, em sua pior crise financeira, voltou a receber o aporte financeiro e afetivo de seus fieis seguidores na campanha de financiamento coletivo para a construção do CT do Almirante, em 2019.

O clube arrecadou cerca de R$ 5 milhões até abril de 2020, um recorde de 'crowdfunding', a vaquinha virtual, no Brasil. Com o dinheiro em conta, o clube iniciou as obras no terreno de 25 mil metros quadrados cedido pela Prefeitura do Rio às margens da Cidade de Deus. Na galeria dos ídolos do clube, Barbosa teve o nome defendido numa recente campanha nas redes sociais.

O sonhado CT foi inaugurado um mês depois do aniversário de 122 anos do clube, mas ainda não está 100% concluído. A escolha do novo nome terá três etapas. Os detalhes serão revelados no hotsite ainda em construção.



Veja como funcionará a escolha do novo nome do CT:

- Fase 1: os doadores do CT poderão sugerir nomes de forma aberta, e uma comissão do clube fará a seleção de dez destes nomes para avançarem à próxima fase.

- Fase 2: cada sócio-torcedor terá direito a um voto entre os 10 nomes selecionados anteriormente. Avançam para a fase final apenas os dois mais votados.

- Fase 3: com os dois nomes selecionados na fase anterior, será aberta a votação para toda a torcida vascaína escolher o novo nome do CT.