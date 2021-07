Felipe Neto - Reprodução Internet

Publicado 02/07/2021

Rio - Felipe Neto, youtuber de 33 anos, foi biografado pelo jornalista Nelson Lima Neto. No livro, que tem nome homônimo a seu protagonista, o autor expõe o a estimativa de faturamento do influencer. Com 42,4 milhões de inscritos e vídeos diários, a receita é de aproximadamente US$ 13 milhões (R$ 65,6 milhões) por ano.

Felipe Neto não participou da produção do livro, que foi feita após o autor realizar pesquisas em vídeos, dados, entrevistar amigos de infância e ex-parceiros de trabalho do biografado. Entretanto, ele foi tão preciso que o próprio youtuber reconheceu em suas redes sociais. "Só tem uma informação numérica errada: o livro diz que eu faço lives privadas para membros com 200 mil pessoas simultâneas. As lives são abertas. Se eu tivesse 200 mil membros, já teria uns 50 institutos criados. Foi o único número equivocado", explicou o influenciador, que confirmou os outros dados, no Twitter.

"As doações [dos fãs para Felipe Neto] variam de R$ 1 a R$ 300 na maioria das vezes, mas há quem ofereça mais. Sempre que caem na conta, são motivo de comentário e agradecimento do apresentador. Felipe explica que o dinheiro repassado nos super chats é destinado atualmente à caridade. É comum vê-lo divulgar em seu canal o nome de instituições sociais para quem diz repassar os valores recebidos", explica o autor em um trecho da biografia.