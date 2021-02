Fotos! Musa do Flamengo exibe corpo perfeito e bomba nas redes sociais

Rio - A torcedora do Flamengo, Bia Fortunato, é versátil. Além de musa do clube carioca, a bela também é influenciadora digital e personal trainer. Seus atributos são exibidos por ela no seu perfil oficial do Instagram. A gata faz bastante sucesso e já tem mais de 96 mil seguidores nas redes sociais. Youtuber, ela tem mais de 12 mil inscritos no seu canal.

