Por IG - Delas

Publicado 02/07/2021 11:34

Rio - Grávida de 37 semanas, a empresária e influenciadora Bianca Andrade, ou Boca Rosa, deixou de trabalhar na reta final da gravidez para evitar o risco de um parto prematuro. A também ex-BBB de 26 anos ficou em repouso absoluto e só contou agora aos seguidores sobre o período de resguardo, que terminou na quarta-feira (30).

"Trinta e sete semana de baby Cris. A partir de agora esse neném está liberado para nascer a qualquer momento", disse a influenciadora no Instagram.

"Tive de ficar de repouso para ele completar 37 semanas dentro da barriguinha da mamãe e não nascer prematuro", explicou. "Vamos voltar a trabalhar para garantir as fraldinhas do Cris", brincou ela.

O bebê, que se chamará Cris, é fruto do relacionamento da influenciadora com o youtuber Fred. Com seis meses de gravidez, ela e o influenciador fizeram o chá revelação do filho no Maracanã, sem utilizar cores que definem gênero, revelando que é um menino por meio do nome. Bianca contou que ela e Fred irão criar o filho sem as amarras de gênero.

"Eu e o Fred conversamos muito sobre isso. Pretendemos passar liberdade, respeito, equilíbrio e autenticidade. Claro que sempre idealizamos muitas coisas, mas quero que ele seja livre em todos os âmbitos da vida acima de tudo. Que ele possa se abrir, questionar, e que saiba que sempre poderá contar com a gente sempre para cada passo e cada escolha", contou.

"Ele pode usar o que quiser, de verdade. Nossa conversa para o chá revelação foi justamente essa: não definirmos o fato do baby ser menino ou menina por uma cor que por padrão foi sinalizada por representar um gênero. O roxo era a nossa cor, representava muita coisa para gente e por isso escolhemos", disse.