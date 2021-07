Corpo de Bombeiros trabalhou para conter um incêndio em uma casa na manhã desta quinta, no Santo Cristo. Famílias avaliam que perderam tudo. - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Por YURI EIRAS E REGINALDO PIMENTA

Publicado 01/07/2021 06:54 | Atualizado 01/07/2021 11:39

Rio - Um incêndio no Santo Cristo, Zona Portuária do Rio, atingiu pelo menos três casas na manhã desta quinta-feira (1). A ocorrência aconteceu por volta das 4h30, e os bombeiros estiveram no local para conter as chamas. Uma mulher foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e tem quadro estável.

O incêndio ocorreu no número 43 da Rua Cardoso Marinho, no Santo Cristo. A construção é um antigo casario, como boa parte das habitações da região. Jéssica dos Santos, de 35 anos, é vizinha de porta do imóvel que pegou fogo e teve que sair às pressas para não ser atingida. "O fogo começou na vizinha. Estávamos dormindo e escutamos um barulho, por volta das 4h da madrugada. Eu e meu marido levantamos, mas achamos que fosse briga de casal. Ouvi gritos de 'socorro', 'me ajuda'. Quando abrimos a janela, já vimos o fogo do lado", disse Jéssica. Sua casa pode ter sofrido desgaste na estrutura por conta do incêndio. A Defesa Civil está no local para avaliar a situação das construções ao redor.

"Foi o tempo de chamar minha mãe, pegar meus filhos e sair de casa. Não podemos entrar porque eles estão com medo de desabar". Segundo Jéssica, na casa ao lado moravam quatro pessoas - um homem acamado, a esposa e dois filhos. A mulher foi encaminhada ao Souza Aguiar e tem quadro estável, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

Rafael José da Silva, que morava ao lado, também perdeu tudo. "Acordamos por volta de 4h30 com uma barulheira, achando que era discussão. Quando olhamos, a casa da vizinha estava pegando fogo. Perdemos tudo o que tínhamos. Saímos só a roupa do corpo".



O fogo foi controlado por volta das 8h. A Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Assistência Social ainda atuam no local, e a rua onde ocorreu o incêndio segue interditada.

