Motociclista fica ferido após acidente com BRT no Tanque - Foto: Divulgação / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 20:59

Rio - Um motociclista ficou ferido em um acidente, na noite desta quinta-feira, envolvendo um BRT, no Tanque, Zona Oeste. Ele teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. A identidade dele não foi divulgada.

Segundo a Equipe de Intervenção da Prefeitura do Rio, a causa do acidente foi uma conversão proibida pela faixa de pedestre do corredor Transcarioca. Bombeiros do 12 GBM (Jacarepaguá) foram acionados por volta das 19h30 para a ocorrência. A batida aconteceu após na Avenida Nelson Cardoso, 530, após a estação Aracy Cabral, no sentido Galeão. Este foi o segundo acidente do tipo com um BRT em 24 horas.