Caso está sendo investigado pela 34ª DP (Bangu) - Reprodução / Google Street View

Caso está sendo investigado pela 34ª DP (Bangu) Reprodução / Google Street View

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 19:14

Rio - Um homem morreu, nesta quinta-feira, após trocar tiros com policiais em Bangu, Zona Oeste. Com ele, agentes do 14º BPM (Bangu) encontraram uma pistola glock, um carregador e munições. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Segundo a Polícia Militar, os agentes estava patrulhando a Travessa Boa Ventura, em Bangu, quando foram atacados por criminosos armados. Após a troca de tiros, os policiais encontraram o homem ferido e o levaram para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Zona Oeste. Ele chegou a ser atendido na unidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Publicidade

O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu)

Caso registrado na 34ª DP para apresentação dos fatos e apreciação da autoridade policial.