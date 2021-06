Mc Marcelly e Francimar Jorge - Reprodução Record TV

Publicado 22/06/2021 15:53

Rio - O ex-marido da funkeira MC Marcelly, Francimar Jorge Cavalcante , foi transferido para a penitenciária Laércio da Costa Pellegrino (Bangu 1), nesta terça-feira, após enviar mensagens de intimidação à cantora de dentro da cadeia pública Patricia Acioli, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo o advogado de MC Marcelly, Jansser Miler, Francimar intimidava constantemente a cantora.

"Com ele solto ou preso tendo contato com o mundo externo, ele pode mandar fazer maldade com a família dela. Ele sabe onde mora o irmão dela. A Marcelly está em um lugar seguro, mas ele pode atingir os alvos subsidiários, ligados a ela", afirmou o advogado.

Após denúncias feitas pela defesa de Marcelly ao Ministério Público, o órgão entrou em contato com a Secretaria de Estado de Administração (Seap), que realizou um procedimento de fiscalização na cela de Francimar e encontrou os dois aparelhos.

O ex-companheiro da funkeira sofreu sanção disciplinar e foi encaminhado à delegacia local para a realização do registro de ocorrência. Após o procedimento, Francimar foi transferido para Bangu 1.

"Ressaltamos que a Secretaria trabalha, intensamente, para combater qualquer tipo de irregularidade dentro das unidades prisionais, realizando ações de fiscalização constantes, em todo o sistema prisional, para impedir o ingresso de materiais ilícitos como celulares e drogas", informou a Seap, em nota.

Relembre o caso

Os agentes foram até o imóvel após serem acionados pela cunhada da artista, Cristina Gomes, que entregou às autoridades fotos e áudios que comprovavam as agressões. Chegando ao local, os policiais encontraram o casal no quarto e, quando perguntada sobre as agressões, Mc Marcelly começou a chorar e se tremer toda. Os dois então foram encaminhados até a 24ª DP, em Piedade, onde o caso foi registrado.