fotogaleria Rio - A Justiça negou o pedido de liberdade requerido pela defesa do ex-marido de Marcelly Almoaya da Silva, mais conhecida como Mc Marcelly, nesta terça-feira. A juíza Rachel Assad da Cunha converteu a prisão em flagrante de Francimar Jorge Cavalcante em prisão preventiva. Ele é acusado de agredir e manter em cárcere privado a cantora na casa do casal, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio.

Durante audiência de custódia, a juíza ressaltou as informações relatadas no auto de prisão em flagrante de Francimar, quando a MC Marcelly revelou que desde o dia 28 de abril estava com a sua liberdade restringida dentro do quarto do casal.

"A agressividade do custodiado demonstra que a ordem pública restará em grave risco com a sua permanência em liberdade, visto que há grave risco de reincidência criminosa e possível escalonamento desta, inclusive com risco de vida para a vítima. (...) No presente caso, a determinação de medida cautelar diversa da prisão, conforme art. 319 não seria adequada ou suficiente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal pelas razões acima expostas", disse a juíza.

Segundo a funkeira, o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento de mais de dez anos. Ela só conseguiu se desligar dele depois de fazer contato com o irmão que acionou a PM. Os policiais precisaram arrombar porta do apartamento em que o casal estava. Marcelly disse aos policiais que foi ameaçada por Francimar e obrigada a permanecer em silêncio.

O empresário, que foi preso no domingo , admitiu que agrediu a ex-mulher no último dia 18 de abril, mas negou que a tenha colocado em cárcere.

A ocorrência foi registrada na 24ª DP (Piedade), inicialmente Francimar doi autuado em flagrante pelo crime de cárcere privado qualificado. A pena varia entre dois e cinco anos. De acordo com a Polícia Civil, após as denúncias de Mc Marcelly, ele pode responder por outros crimes.