Publicado 04/05/2021 07:21 | Atualizado 04/05/2021 09:11

Rio - A Polícia Civil descobriu, através de mensagens de um aplicativo de conversa, o histórico agressivo de Francimar Jorge Cavalcante, de 38, ex-marido da funkeira Marcelly Almoaya da Silva, de 29 anos, conhecida como Mc Marcelly. O empresário foi preso em flagrante no último domingo, depois de deixar a cantora em cárcere por quase uma semana

Segundo a polícia, Francimar usou o celular da Marcelly para mandar mensagem para a mãe dela, através do WhatsApp. Em dois episódios, ele diz "Perdi a cabeça, isso não vai acabar bem" e segue escrevendo "Eu bati muito nela, achei que fosse matar". As mensagens foram divulgadas pela TV Record.

Para a polícia, Francimar admitiu que agrediu a ex-mulher no último dia 18 de abril, mas negou que a tenha colocado em cárcere.

Segundo a funkeira, o ex-companheiro não aceitava o fim do relacionamento de mais de dez anos. Ela só conseguiu se desligar dele depois de fazer contato com o irmão que acionou a PM. Os policiais precisaram arrombar porta do apartamento em que o casal estava. Marcelly disse aos policiais que foi ameaçada por Francimar e obrigada a permanecer em silêncio.

A ocorrência foi registrada na 24ª DP (Piedade), inicialmente Francimar doi autuado em flagrante pelo crime de cárcere privado qualificado. A pena varia entre dois e cinco anos. De acordo com a Polícia Civil, após as denúncias de Mc Marcelly, ele pode responder por outros crimes.