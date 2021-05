MC Marcelly Reprodução Instagram

O companheiro da funkeira Mc Marcelly, Francimar Jorge Cavalcante, foi preso na tarde deste domingo (2), no apartamento que o casal dividia no bairro Pilares, Zona Norte do Rio. Segundo informações da Polícia Militar, Marcelly estava sendo agredida e ainda mantida em cárcere privado pelo companheiro.

Os militares foram até o imóvel após serem acionados pela cunhada da artista, Cristina Gomes, que entregou às autoridades fotos e áudios que comprovavam as agressões. Chegando ao local, os policiais encontraram o casal no quarto e, quando perguntada sobre as agressões, Mc Marcelly começou a chorar e se tremer toda. Os dois então foram encaminhados até a 24ª DP, em Piedade, onde o caso foi registrado.

Diante da gravidade, o delegado de plantão decidiu manter Francimar Jorge Cavalcante preso, autuando-o por cárcere privado. Ele já possui passagem pela polícia por desacato.