Polícia Civil interdita empresa que adulterava e revendia óleos lubrificantes no Rio de Janeiro e em São PauloDivulgação/ PCERJ

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 16:49

Rio - Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) interditaram, nesta quinta-feira (1), uma empresa que receptava, adulterava e revendia óleos lubrificantes no Rio e São Paulo, movimentando mais de R$ 1 milhão por mês. A primeira fase da operação 'Transoil' aconteceu no bairro Vila Iracema, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Três pessoas foram presas em flagrante.



As investigações duraram sete meses e identificaram que o esquema funcionava a partir da receptação do material de origem ilegal em galões de 200 litros. Os criminosos encomendavam embalagens de empresas no Paraná e confeccionavam etiquetas iguais às dos produtos originais. Antes de ser embalado, o material era misturado a corantes para apresentar aspecto de melhor qualidade e dificultar a percepção dos consumidores finais. Foi verificado também que os produtos eram vendidos sem notas fiscais, devido sua origem ilegal.



Durante a ação, dois funcionários e o gerente da empresa foram presos. Eles estavam no local adulterando e produzindo as embalagens para recebimento do óleo que já estava armazenado. Eles e o dono do estabelecimento vão responder pelos crimes contra a relação de consumo, contra ordem econômica, receptação e associação criminosa.



Ainda de acordo com os policiais, também será realizada perícia para verificar a possibilidade de dano ao meio ambiente, já que os produtos eram armazenados e manipulados de maneira irregular.