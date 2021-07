Policia - Policiais Militares executados na Estrada D, na Posse, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Na foto, viatura onde policiais foram baleados, passa por pericia na DHBF, em Belfod Roxo, na Baixada Fluminense. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Policia - Policiais Militares executados na Estrada D, na Posse, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Na foto, viatura onde policiais foram baleados, passa por pericia na DHBF, em Belfod Roxo, na Baixada Fluminense.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por Thuany Dossares

Publicado 01/07/2021 16:28

Rio - Policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense investigam se o responsável por matar dois policiais militares dentro de uma viatura e roubar suas armas, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, agiu sozinho. O DIA teve acesso com exclusividade às imagens de câmera de segurança que flagraram a movimentação do suspeito, próximo ao local do crime, na noite do dia 16 de junho.

As imagens mostram um homem, que usava uma mochila verde de entregador de lanches, chegando numa rua paralela à Estrada D, na Posse, às 21h44. O motoboy estaciona e entra com o acessório num terreno baldio que dava acesso ao outro lado da rua, por um buraco.

Cerca de 30 minutos depois ele sai do terreno e fala com o soldado Sérgio Magalhães Belchior e o cabo Helder Augusto Gonçalves Silveira, antes deles serem mortos, às 22h12. Os militares estavam baseados próximo da rodovia Via Dutra e foram acionados por outros dois motoboys que passaram pela rua e estranharam o veículo estacionado sem ninguém.

Os agentes da DHBF apuraram que o suspeito teria dito aos PMs que estava com dor de barriga e precisou parar no local.

Após uma breve conversa, o homem simula que vai embora e chega a colocar a bag de entregador, então os PMs entram na viatura e saem do local. No entanto, ele retorna ao terreno com a mochila.

Cabo e soldado do 24º BPM não tiveram chance de reagir dentro do carro policial Divulgação As câmeras de monitoramento mostraram que o motoboy só volta para sua motocicleta às 23h23 e seguiu pela Via Dutra. Segundo o delegado Uriel Alcântara, responsável pelas investigações, o horário coincide com o da execução dos policiais.

"O horário que esse suspeito sai do terreno bate com a hora que os PMs foram mortos. Os PMs estavam estacionadas na frente de um buraco desse mesmo terreno, só que do outra rua. Acreditamos que esse motoqueiro possa ter agido sozinho. Entrou por um lado, ficou aguardando, matou os policiais e fugiu levando as armas", explicou Alcântara.

Duas pistolas e um fuzil que estavam com os agentes foram levadas. De acordo com o delegado, as armas caberiam na bag usada pelo suspeito.

Outro indício que reforça a suspeita de que o motoboy tenha cometido o crime sozinho é que a perícia técnica encontrou estojos de apenas uma arma próximo da viatura: uma pistola calibre 40.

Policia - Policiais Militares executados na Estrada D, na Posse, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Na foto, local onde policiais foram baleados. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia A DHBF acredita que a motocicleta utilizada pelo suspeito tenha sido uma CG Titan 160, aparentemente nova, de cor azul, sem placa e com uma roda preta de aro de estrela. A especializada pede que quem tiver informações que possam levá-los a identificar e prender os responsáveis pela execução dos PMs, denuncie através do Whatsapp da delegacia pelo número (21) 98596-7442 ou do Disque-Denúncia pelo telefone 2253-1177.

Polícia prende homem que furtou celular de uma das vítimas

No dia do crime, equipes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense foram até o endereço para realizar perícia técnica. No local, os agentes apreenderam encontraram o celular de um dos policiais militares mas não encontraram o outro. O homem que furtou o aparelho foi preso, na última segunda-feira.

Após trabalho de inteligência, os policiais rastrearam o celular, um Iphone, e o encontraram em posse de um homem, que foi conduzido para a sede da delegacia.

Na DHBF, ele chegou a contar uma versão de que havia comprado o telefone no dia 17 de junho, um dia depois do assassinato, mas as investigações já mostravam elementos de que isso não seria possível.

Os agentes descobriram que, na verdade, o homem e outros dois homens acionaram socorro logo depois do crime e ele pegou o celular sem que os outros percebessem. Ele foi autuado em flagrante por falso testemunho e irá responder também pelo crime de furto.