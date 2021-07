População deve acompanhar a divulgação do calendário de vacinação contra a Covid-19 nos sites e redes sociais oficiais das prefeituras - Foto: Divulgação.

População deve acompanhar a divulgação do calendário de vacinação contra a Covid-19 nos sites e redes sociais oficiais das prefeiturasFoto: Divulgação.

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 19:43

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) entregará, nesta sexta-feira, 369 mil doses de vacina contra o novo coronavírus para os 92 municípios do Rio. No todo, serão distribuídas 81 mil doses do imunizante da Pfizer e 288 mil doses da Oxford/AstraZeneca, destinados para a aplicação da primeira dose.

"Esta semana foi divulgada pelo Estado a antecipação do Calendário Único de Vacinação. Estamos avançando na imunização, mas não podemos esquecer a necessidade das duas doses, exceto para a Janssen, que é dose única. Só alcançaremos a imunização coletiva, se o esquema vacinal for completo", explicou o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Publicidade

Rio, Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí irão retirar as doses dos imunizantes na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES a partir das 8 horas. Em seguida, a Polícia Militar irá escoltar vans e caminhões seguirão para 62 municípios do estado. Já às 9 horas, três helicópteros saem do local em direção à Costa Verde, ao Norte e ao Noroeste do Rio com as doses.