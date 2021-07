Depois do resgate, equipe esteve na 165° DP (Mangaratiba) para dar baixa no desaparecimento - Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 20:41

Rio - Uma adolescente que desapareceu no distrito de Muriqui, em Mangaratiba, na Região Metropolitana do Rio, foi encontrada por guardas municipais nesta quinta-feira (1), quando andava pela orla do 4º distrito. A jovem passa bem e já está com a família.



O resgate foi realizado pelo guarda Augusto de Santana Almeida e pelos agentes Márcio Paiva Cascardo e Cláudio Dias Dos Santos, que relataram que foram alertados por moradores da região que viram a adolescente. Depois do resgate, a equipe esteve na 165° DP (Mangaratiba) para dar baixa no registro de desaparecimento da menina e demais procedimentos necessários.



"Estávamos em patrulhamento de rotina na orla de Muriqui, quando fomos alertados por moradores de que uma jovem desaparecida havia sido vista circulando pela região. Então, redobramos a atenção e conseguimos localizá-la nas proximidades poucos minutos depois. De imediato, fizemos contato com a família, que veio resgatá-la. É uma sensação de dever cumprido e de alívio muito grande", relatou o Guarda Municipal.