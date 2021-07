Paulo Roberto Marques foi morto próximo ao cemitério do Pacheco, em São Gonçalo - Reprodução

Paulo Roberto Marques foi morto próximo ao cemitério do Pacheco, em São Gonçalo Reprodução

Por *Thalita Queiroz

Publicado 01/07/2021 17:59 | Atualizado 01/07/2021 18:13

Rio - Câmeras de segurança vão ajudar a Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) a encontrar os responsáveis pela morte do vigilante Paulo Roberto Marques, de 57 anos, na noite desta quarta-feira (30). O corpo do segurança foi encontrado próximo ao cemitério do Pacheco, em São Gonçalo, na Rua Avelino Dutra de Carvalho, no bairro de Tiradentes, a 2,8 km de distância do seu posto de vigilância. As circunstâncias do crime seguem sem respostas.

Paulo Roberto deixa mulher, filhos e um neto. Segundo a Polícia Militar, equipes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionadas para checar uma ocorrência envolvendo disparos na Rua Avelino Dutra de Carvalho. Chegando ao local, os policiais encontraram o vigilante baleado e já sem vida. A área foi isolada e a DHNISG foi acionada. O corpo da vítima foi levado para o IML de Tribobó.



Publicidade

Cemitério do Pacheco, em São Gonçalo Google Maps

Paulo Roberto trabalhava para a empresa Blindados Segurança e Vigilância, que presta serviços para a garagem da empresa de ônibus da Auto Viação ABC, localizada na Raul Veiga, no mesmo município. Ele trabalhava há dois anos e três meses no local. De acordo com a empresa, "o funcionário foi morto na sua folga, fora de serviço, próxima a sua residência."

Publicidade

Uma das linhas de investigações é que o segurança possa ter sido alvo de uma emboscada de traficantes, mas ainda não há nenhuma informação oficial que comprove isso. A polícia também apura se a vítima tinha alguma desavença. O delegado Mário Lamblet, da DHNISG, informou ao DIA que está coletando detalhes e, em breve, terá novas informações sobre o crime.

Garagem Auto Viação ABC em São Gonçalo Google Maps

Publicidade

Em nota, a empresa Blindados Segurança e Vigilância lamentou a morte do funcionário: "É com muito pesar que recebemos a notícia do falecimento do funcionário Paulo Roberto Marques. Durante 2 anos e 3 meses de serviços prestados honrou com profissionalismo as demandas da sua atribuição. A Blindados Segurança e Vigilância se solidariza a todos os familiares e amigos", escreveu.

O DIA também tentou contato com a Mauá Viações para saber se houve algum registro de invasão ou ameaça ao vigilante na garagem da viação. Até o momento, não houve resposta.

Publicidade

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes