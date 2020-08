Dois vigilantes do IFF Campos são assassinados; PM prende suspeito no Centro

Campos — Dois vigilantes do Campus Guarus do Instituto Federal Fluminense (IFF) foram assassinados nesta sexta, enquanto trabalhavam. No fim da manhã, um homem foi preso suspeito dos crimes, próximo à comunidade do Madureira, no Jardim Carioca, mesmo bairro onde está localizado o IFF-Guarus.

Segundo a polícia militar, agentes de inteligência do 8ºBPM localizaram o suspeito no Centro da cidade, andando de bicicleta. O homem tentou resistir à prisão, mas foi capturado. Não foi encontrada a arma do crime. Ele foi levado à 146ªDP (Guarus), onde o caso foi registrado.

Homem é preso suspeito do assassinato de dois vigilantes no IFF Campos - Reprodução/TV Record

Os vigilantes mortos foram identificados como Bruno Santos Rosa, de 32 anos, e Raul César Gomes Teixeira, de 48. O reitor do IFF Campos, Jefferson Manhães, decretou luto oficial de três dias. A Federação Estadual dos Vigilantes e o Sindicato dos Vigilantes do Rio de Janeiro lamentaram o ocorrido em nota, e disseram que vão acompanhar o caso em busca de um desfecho.

De acordo com a PM, o suspeito confessou os assassinatos. Ele estaria fugindo de traficantes da Chatuba, favela no Parque Lebret, e entrou no campus do IFF para fugir, quando foi confrontado pelos vigilantes.