Centro de Controle e Combate ao Coronavírus Unidade de Campos. Foto: Divulgação/Prefeitura de Campos dos Goytacazes

Por Bertha Muniz

Publicado 11/12/2020 11:51 | Atualizado 11/12/2020 11:52



CAMPOS- O decreto 389/2020, publicado nesta quinta-feira (10), pelo prefeito de Campos dos Goytacazes, Rafael Diniz, mantém a cidade no Nível 3, Fase Amarela, até o próximo dia 20 de dezembro. Dentro do Plano de Retomada das Atividades Econômicas e Sociais, o documento vigorará entre meia noite de 14 de dezembro e 23h59m de 20 de dezembro de 2020.



O município entrou no nível 3 do Plano de Retomada no último dia 30 novembro. Na última semana, diante do aumento significativo da disseminação do coronavírus, além do crescimento da taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI dedicados a pacientes com Covid-19, o município decretou, ainda, outras medidas para conter o avanço da doença.

A orientação é que a população mantenha os cuidados de prevenção, como lavar bem as mãos, usar máscara e álcool 70%, além de manter o distanciamento social, evitando ambientes com aglomerações.

No boletim desta quinta-feira (10), estão registrados 12.048 casos confirmados de Covid-19 no município e 10.078 recuperados.

Os números refletem dados da Covid-19 desde o início da pandemia. Outros 11.434 casos foram descartados e total de 492 óbitos registrados. Os óbitos mais recentes são de quatro idosos: três homens (de 64 e 65 anos, com comorbidades, e de 81 anos, sem comorbidades) e uma mulher (75 anos, com comorbidades).



O Departamento de Vigilância em Saúde informou que os sistemas do e-sus continuam apresentando instabilidade, por isso, continuam sendo divulgados os casos confirmados de coronavírus registrados nos laboratórios em meses anteriores - somado às notificações concentradas na Vigilância em Saúde do Município (unidades de saúde e testes realizados pela prefeitura) além da testagem itinerante no ônibus e testes rápidos de empresa particular. Além disso, a prefeitura vem realizando os testes agendados via aplicativo Dados Bem cujas notificações seguem acontecendo diariamente.