O professor do IFF, Marcelo Feres, será o Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, e o professor Frederico Rangel, subsecretário da pasta. Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 09/12/2020 08:04



CAMPOS- O prefeito eleito de Campos, Wladimir Garotinho, anunciou mais dois nomes que vão compor seu secretariado a partir de 2021. O professor de Tecnologia da Informação, Marcelo Feres, será o Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, e o professor Frederico Rangel, subsecretário da pasta.



Nascido em Campos, Marcelo Feres é professor de Tecnologia da Informação com especialização em educação profissional. Trabalhou no Instituto Federal Fluminense (IFF) de 1996 a 2017 e, atualmente, está no Instituto Federal (IFF) de Brasília.



Marcelo Feres foi também foi Secretário Nacional de Educação e exerceu papéis fundamentais atuando no Ministério da Educação entre 2008 e 2016, dentre eles, responsável pela implantação do PRONATEC em todo o território nacional.



O prefeito eleito Wladimir Garotinho afirma: “Com ele teremos mais uma porta aberta em Brasília para conseguir colocar a educação de Campos como referência e capacitar nossos professores para a nova realidade tecnológica”, acrescenta o prefeito eleito.



O subsecretário, Frederico Rangel, que fez parte do governo Rosinha como titular da pasta, é presidente do Sindicato dos Professores de Campos e condutor do processo que fez Campos ultrapassar a meta da nota do IDEB no último ano da gestão Rosinha Garotinho.



- Junto com a equipe de profissionais que elaborou nosso plano de governo para a Educação, vamos construir uma nova história para nossa cidade – finalizou Wladimir Garotinho.