Por Bertha Muniz

Publicado 07/12/2020 14:11





CAMPOS - Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas em um acidente no km 174 Sul da BR-101, na altura de Macaé, no Norte Fluminense, na manhã desta segunda-feira (7). De acordo com a Arteris Fluminense, concessionária que administra a rodovia, um carro de passeio bateu em um caminhão em um trecho que ainda não é duplicado.

Quatro pessoas estavam no carro, uma delas, o sargento da Polícia Militar, André Nunes Batista, de 41 anos, que conduzia o veículo, morreu no local. A secretária municipal de Envelhecimento Saudável e Ativo de Campos dos Goytacazes e presidente do diretório municipal do PTB, Heloisa Landim e a advogada Eliza Abud, ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Público Municipal (HPM), em Macaé, onde estão internadas.

Um quarto passageiro do carro, identificado como Patrick Abreu, não se feriu. O condutor do caminhão sofreu ferimentos leves. O corpo de André, que era natural de Campos, foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. Ele era lotado no DPAT (Departamento de Patrimônio da PM), no Rio e formado em Fisioterapia.