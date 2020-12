Justiça decidiu que prefeito e vice poderão tomar posse no governo municipal. Foto: César Ferreira.

Por Bertha Muniz

Publicado 10/12/2020 11:45 | Atualizado 10/12/2020 11:45





CAMPOS - O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou, nesta quinta-feira (10) a eleição do prefeito eleito Wladimir Garotinho como novo prefeito de Campos, tendo como vice-prefeito Frederico Paes. Por unanimidade (7X0) ficou decidido que a chapa poderá tomar posse no governo municipal para os próximos quatro anos.



Neste caso, o que estava em julgamento era o registro do vice-prefeito Frederico Paes, que teve a candidatura barrada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) com base no entendimento de que ele teria deixado a direção do Hospital plantadores de Cana (HPC) fora do prazo para agentes públicos.



O TSE fixou que o texto da legislação sobre desincompatibilização fala de entidades mantidas pelo poder público e não que recebam majoritariamente recursos governamentais. Por isso, o entendimento foi de que a regra não se enquadraria no caso de Frederico Paes.





"O resultado do TSE confirma que sempre falamos a verdade. Prevaleceu a vontade popular, o respeito as urnas é o princípio básico da democracia. O povo de Campos quer paz e estabilidade para superar os grandes desafios que estão no nosso caminho. Tudo posso naquele que me fortalece.” Diz o prefeito eleito Wladimir Garotinho.



Confira abaixo os ministros que votaram a favor do deferimento da chapa:



Luiz Salomão (Relator)



Mauro Campbell



Tarcísio Vieira



Sérgio Banhos



Edson Fachin



Alexandre de Moraes



Luiz Roberto Barroso