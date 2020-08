Campos — No dia em que Campos registrou um pico de 114 novos casos de coronavírus e mais quatro mortos, o prefeito Rafael Diniz postou em sua página no YouTube um vídeo para anunciar a manutenção do nível amarelo, de alerta máximo, da classificação de risco da pandemia na cidade. O grande aumento no registro diário de contaminados ocorre uma semana depois da reabertura de bares, restaurantes, academias e clubes esportivos.

“Infelizmente, nas últimas semanas, algumas pessoas não estão respeitando as regras de isolamento. Se cada um não fizer a sua parte, podemos retornar à fase laranja ou até mesmo à vermelha, de lockdown total”, alertou Diniz.

Nesta quinta, foram registrados as mortes de três homens idosos e de uma mulher de 60 anos. Um dos homens, de 76 anos, não tinha comorbidades. No total, 3572 pessoas contraíram a covid-19 desde o início da pandemia no município, com 244 vidas perdidas.

A Vigilância em Saúde investiga ainda 9295 notificações de síndrome gripal e 176 de síndrome respiratória aguda grave; e orienta aqueles que apresentarem sintomas do novo coronavírus — tosse, febre, cansaço e dificuldade para respirar (em casos graves) — devem buscar orientação com a Central 192.



Panorama da pandemia em Campos

Confirmados — 3.572

Recuperados — 2.652

Descartados — 3.103

Óbitos — 244

Síndrome Gripal (SG) — 9.295

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) — 176