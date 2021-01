Polícia prende vigilante de banco suspeito de integrar o tráfico de drogas na Tijuca Reprodução de vídeo / Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 13:10 | Atualizado 22/01/2021 13:20

Rio - Um vigilante de banco foi preso, na manhã desta sexta-feira, em uma ação integrada entre a 19ª DP (Tijuca) e UPP Formiga. De acordo com a polícia, Fernando Rodrigues e Silva é suspeito de integrar o tráfico de drogas da comunidade da Formiga, na Tijuca, Zona Norte do Rio e contra ele foi expedido um mandado de prisão temporária pelo crime de associação para o tráfico e porte de arma de uso restrito.

Segundo a polícia, Fernando foi identificado por meio de imagens e vídeos que aparece segurando um fuzil em "patrulhamento" no interior da comunidade e próximo de pontos de venda de droga. A Polícia Militar informou que Fernando teria grande relevância na hierarquia da facção que atua na comunidade.

De acordo com a Polícia Civil, Fernando não tinha nenhum antecedente criminal e possuía vínculo formal de emprego com a empresa de vigilância. As investigações continuam para revelar o vínculo de Fernando com a organização criminosa que atua na comunidade da Formiga e em outros possíveis delitos na região.

Vigilante de banco suspeito de integrar o tráfico de drogas em comunidade da Tijuca é preso Divulgação / Polícia Civil

Ele foi preso em casa, no Engenho de Dentro, também na Zona Norte. No local, uma pistola, munições diversas e as roupas que ele aparece usando nas filmagens da investigação foram encontradas e apreendidas.