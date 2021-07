Internautas devem acessar o perfil da Secretaria e selecionar o filtro "Carioca Vacinado" - Divulgação/Secretaria Municipal de Saúde

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 19:14

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio lançou, nesta quinta-feira (1), um filtro no Instagram para os cariocas que tomarem a vacina contra o novo coronavírus registrarem a aplicação nas redes sociais. Desde o início da imunização contra a covid-19, diversas pessoas têm compartilhado e celebrado o momento com fotos e vídeos.



Para acessar a ferramenta, os internautas devem acessar o perfil da Secretaria no Instagram, o saude_rio, selecionar o quarto ícone abaixo dos destaques da página da pasta, clicar no filtro "Carioca Vacinado" e experimentar na opção Story do próprio perfil.



"Lançamos um filtro no Instagram para comemorar sua vacinação! Agora, o carioca que for vacinado pode mostrar para todo mundo a força do SUS e a diferença que ele faz na vida de milhões de brasileiros”, escreveu a SMS em uma publicação no Twitter.

