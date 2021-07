Cláudio Castro e Diogo Nogueira aparecem juntos em vídeo publicado pelo governador - Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 17:46 | Atualizado 01/07/2021 17:48

Rio - O governador em exercício do Rio Janeiro, Cláudio Castro (PL), compartilhou, nesta quinta-feira (1º), um vídeo em que aparece com o cantor Diogo Nogueira, nos Stories de seu Instagram. Nas imagens, o político toca violão enquanto o artista entoa sua canção "Clareou". Nenhum dos dois usava máscara no momento em que foram filmados.

"Salve a música brasileira", escreveu Castro na legenda do primeiro story. Na publicação seguinte, o governador do estado fluminense faz mistério ao dizer: "Vem coisa boa por aí". Pelo vídeo, é possível perceber que havia, pelo menos, mais duas pessoas no local, incluindo quem gravou o vídeo compartilhado nas redes sociais.