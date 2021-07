Delegado Maurício Demétrio - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 17:32 | Atualizado 01/07/2021 17:45

Rio - A Polícia Civil do Rio exonerou o delegado Maurício Demétrio Afonso Alves, preso nesta quarta-feira, do cargo de titular da Delegacia do Consumidor (Decon), onde estava desde março deste ano . Com a mudança, que foi publicada no Boletim Interno da polícia desta quarta-feira, o delegado Ricardo Barboza de Souza assumiu a especializada. Ele estava lotado no Departamento Geral de Gestão de Pessoas (DGGP), para onde Demétrio foi transferido.