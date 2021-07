Criminosos foram presos com uma pistola uzi, de origem israelense - Divulgação/PMERJ

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 17:13

Rio - Dois homens foram presos em flagrante portando uma pistola uzi, de origem israelense, no bairro do Coelho, em São Gonçalo, na manhã desta quinta-feira. Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) realizavam um patrulhamento de rotina na Rua Miguel Simões de Souza, no Coelho, bairro de São Gonçalo quando localizaram os suspeitos. Com a dupla, que não teve o nome divulgado, também foi apreendida uma pistola e drogas.

Os criminosos estavam nas proximidades da comunidade do Candoza, também no Coelho, região de intensa disputa entre facções rivais. Os dois homens e o material foram levados para a 73ª DP (Neves), onde a ocorrência foi registrada. De acordo com o delegado responsável pela ocorrência, Leonardo Macharet, ainda não há informações se os presos pertencem à comunidade.

Bem próximo do local onde a dupla foi flagrada, um crime de homicídio, ainda sem respostas, aconteceu nesta quarta-feira (30). Um homem, sem identidade revelada, foi encontrado morto com marcas de tiros , na Rua Francisco Rafeli. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados e confirmaram que a vítima não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada e realizou perícia no local. Os agentes investigam as causas da morte da vítima.