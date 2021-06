Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí - Reginaldo Pimenta / Arquivo

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 13:01 | Atualizado 30/06/2021 16:18

Rio - Um homem foi encontrado morto, na manhã desta quarta-feira, na Rua Francisco Rafeli, no bairro Coelho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A identidade dele ainda não foi revelada. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados e confirmaram que a vítima não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada e realizou perícia no local. Os agentes investigam as causas da morte da vítima, que até o momento não foi identificada.