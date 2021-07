Eduardo Paes pretende oferecer terceira dose da vacina contra covid-19 para idosos - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Eduardo Paes pretende oferecer terceira dose da vacina contra covid-19 para idososEstefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 12:47 | Atualizado 01/07/2021 12:59

Rio - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), anunciou nesta quinta-feira que pretende oferecer, ainda este ano, uma terceira dose da vacina contra a covid-19 para os idosos. A terceira fase da imunização serviria como um reforço.

“Hoje você tem um volume muito grande de vacinas previstas para chegar até o fim do ano. Acho que são 600 milhões de doses no total. Então, existe a possibilidade de a gente, terminando essa primeira fase, retomar a vacinação para as pessoas mais idosas”, declarou Paes, em entrevista à GloboNews.

Publicidade

Segundo o prefeito, a dose de reforço para idosos ainda está em discussão pelo comitê científico, junto com a Fiocruz e o Ministério da Saúde.

“Isso são tratativas que a gente tem que fazer com o Ministério da Saúde. Desde o início nós seguimos o Programa Nacional de Imunização. A gente entende que é importante que o SUS tem de ser respeitado. Mas assim desejo que a gente, ainda esse ano, se possível, propor uma nova rodada de vacinação para pessoas mais velhas”.

Publicidade