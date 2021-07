Rio antecipa mais uma vez calendário de vacinação - Luciano Belford

Rio antecipa mais uma vez calendário de vacinaçãoLuciano Belford

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 09:11 | Atualizado 01/07/2021 09:57

Rio - A cidade do Rio avança em 20 dias o calendário de vacinação contra covid-19. A meta, segundo o prefeito Eduardo Paes, é vacinar toda população com mais de 18 anos da capital até meados de agosto. Antes do anúncio, feito nesta quinta-feira, a previsão era concluir a imunização de adultos com a primeira dose até o dia 31 do mesmo mês. O prefeito explicou ainda que há capacidade para vacinar 80 mil pessoas por dia, mas que hoje o município está na metade disso.

"Havendo mais vacina a gente teria condições de acelerar muito mais. Mas de qualquer maneira já estamos muito adiantados, inclusive em relação ao segundo calendário que propusemos, em que todos vacinados até o dia 31 de agosto. Vamos adiantar cerca de 20 dias em relação ao último calendário”, garantiu o prefeito em entrevista à Globo News.

Publicidade

Bora acelerar! Calendário das próximas duas semanas na cidade do Rio! As pessoas de 37 anos estavam previstas para 4 de agosto pelo calendário anterior. Aqui chegou vacina, a gente manda no braço! #boravacinar pic.twitter.com/c8iZcItMrm — Eduardo Paes (@eduardopaes) July 1, 2021 Seguindo o novo calendário, pessoas com até 40 anos terão sido vacinadas até o fim da próxima semana. Na segunda (06) e na terça (07) pessoas de 42 anos, na quarta (08) é a vez de quem tem 41, na quinta, sexta e sábado, as pessoas de 40 anos. Sábado será dia de repescagem. Na segunda começa a imunização de quem tem 39 anos e na sexta-feira já são vacinados os que tem 37 anos. Seguindo o novo calendário, pessoas com até 40 anos terão sido vacinadas até o fim da próxima semana. Na segunda (06) e na terça (07) pessoas de 42 anos, na quarta (08) é a vez de quem tem 41, na quinta, sexta e sábado, as pessoas de 40 anos. Sábado será dia de repescagem. Na segunda começa a imunização de quem tem 39 anos e na sexta-feira já são vacinados os que tem 37 anos.

Publicidade

Mais cedo, Paes comemorou a marca de 3 milhões de pessoas vacinadas na cidade do Rio e anunciou que já iria acelerar novamente a campanha "3 milhões de cariocas vacinados com a primeira dose. Quase 60% da população alvo. Quase 20% da população alvo já com a segunda dose. Me aguardem: vamos acelerar!!!", disse.

Estado antecipa calendário de vacinação para todos os municípios

Publicidade

Novo esquema para gestantes, puérperas e lactantes

Publicidade

A SES enviou um ofício aos 92 municípios do Estado orientando que o esquema vacinal das gestantes que tomaram a primeira dose de Oxford/Astrazeneca seja concluído com a segunda dose da vacina da Pfizer. A segunda dose só deve ser aplicada 12 semanas após a gestante ter recebido a primeira dose do esquema vacinal. O mesmo vale para as mulheres que tiveram bebês a menos de 45 dias. A medida já havia sido adotada pela capital.