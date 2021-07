Por Isabele Benito

Publicado 02/07/2021 00:00

E antecipou de novo...

Assim que saiu o calendário da semana que vem, todo mundo veio me avisar.

1º de julho, ontem, mês do meu aniversário... E chega esse presente! Dia 8 tô lá!

Se eu não aparecer pra trabalhar, me desculpem, mas a prioridade é vacinar. (Brincadeira, tá chefes?)

É uma expectativa muito grande... E uma esperança maior ainda! Uma agulha no braço do homem e um passo imenso para a humanidade.

Com cautela, os epidemiologistas já registram um número bem abaixo de internações...

Só no Rio já são mais de 1 milhão de vacinados!

É pra comemorar? Lógico! É a ciência dando resposta!

Mas ainda têm aqueles que insistem em não tomar a agulhada... Continuam com o achismo, com a negação.

Tem que tomar a primeira e a segunda dose, gente! Tem um bando de sem noção por aí que fala: "Não peguei até aqui, não pego mais!"

Como isso é desrespeitoso, principalmente com as mais de 500 mil vidas perdidas por esse vírus.

Tem gente ainda morrendo. Num hospital particular do Méier mais de 10 pessoas, na média dos 40 anos, estão internadas em estado grave, correndo riscos há poucos dias da sua vacina.

Então, sem pensar duas vezes! E se alguém disser pra mim que não vai vacinar, melhor nem falar comigo... Porque eu vou! E com a vacina que tiver!

Vacina não é um direito individual, é um respeito coletivo.

PINGO NO I

Tomei até um susto ao ver a lembrança das redes sociais. Essa coluna aqui completou 2 anos ontem!

Ela leva meu nome, mas com o passar do tempo percebi que ela pode ser a coluna com qualquer nome aqui.

Isso porque, assim como eu acredito que o jornalismo é transformador, você, leitor, também entendeu que esse espaço aqui é da minha opinião, mas também da sua voz.

Nesses 24 meses, o que mais fiz foi criticar e cobrar como sempre, já que as carências são infinitas.

Mas em muitas vezes, o assunto partiu do seu pedido de socorro! Resolvemos muitos casos que não precisariam da exposição no jornal, mas a força do jornalismo é imprescindível quando um povo não é ouvido.

Tenho muito orgulho, mas uma imensa felicidade como jornalista de poder dar espaço pra quem não tem o privilégio de ser percebido. Depois de tantos anos, entendo que construir meu nome e minha carreira no território carioca é principalmente conhecer as necessidades do seu povo.

Bora colocar o Pingo no I e a boca no trombone... Obrigada, leitor!

TÁ FEIO!

Bárbara espera cirurgia para o filho, Bernardo - Reprodução

Bárbara espera cirurgia para o filho, BernardoReprodução

Lembram do caso do menino Bernardo que a coluna trouxe em novembro do ano passado, onde ele esperava há mais de 2 anos por uma cirurgia de fimose?

Pois é, na época a gente cobrou e até comemorou que a cirurgia dele seria marcada pra fevereiro... Mas a mãe dele, Bárbara, entrou em contato avisando que até agora não rolou!

"Tô desde fevereiro aguardando e nada... Já fiz tudo no Hospital dos Servidores, até assinei a liberação da cirurgia, mas sem resposta", conta Bárbara Dugoni.

Ué, gente o que aconteceu? A gente foi atrás da prefeitura, que explicou que agora a responsabilidade não é mais deles, já que a cirurgia foi marcada num hospital federal...

Então a promessa empacou entre as esferas...O problema agora é do Ministério da Saúde!

Mas nós cobramos e rapidamente o Hospital dos Servidores ligou para a mãe do menino e marcou uma consulta para a próxima terça-feira, 13 horas.

O motivo do atraso, segundo eles, seria a pandemia.

Eu nem vou comemorar agora... Vamos ficar de olho!

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Que essa agonia acabe logo, e tenho dito.