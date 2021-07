O número de infectados está em 18.557.141 - Reprodução

O número de infectados está em 18.557.141Reprodução

Por iG

Publicado 30/06/2021 18:14

O Brasil perdeu 2.081 vidas para a Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 518.066 óbitos pela doença desde o início da pandemia. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta quarta-feira, 30.

Já o número de infectados está em 18.557.141, com 43.836 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. A média móvel de óbitos está em 1.565 e a de casos está em 55.323.



O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (127.681), Rio de Janeiro (55.470) e Minas Gerais (46.242). As unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.738), Roraima (1.745) e Amapá (1.835).

Em relação aos casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2), São Paulo também lidera, ultrapassando 3,7 milhões de casos. Minas Gerais, com quase 1,8 milhão, e Paraná, com mais de 1,2 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de Covid-19 é o Acre (85.556), seguido por Roraima (112.133) e Amapá (117.188).