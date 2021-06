Lázaro Barbosa foi morto após 20 dias foragido - Divulgação

Por iG- Último Segundo

Publicado 30/06/2021 17:17

Nesta quarta-feira, 30, o corpo de Lázaro Barbosa, de 32 anos, passou por necropsia e foi liberado pelos peritos do Instituto de Medicina Legal (IML) de Goiânia. O suspeito foi morto nesta segunda-feira, 28, após troca de tiros com policiais e uma busca de 20 dias.



De acordo com o portal Metrópoles, a família não buscará o corpo, que será entregue a uma funerária nas próximas horas. O sepultamento de Lázaro está previsto para acontecer amanhã, mas o horário e o local da cerimônia não foram divulgados.

"A família optou por fazer uma cerimônia fechada somente para os parentes. O local do sepultamento e a data não serão divulgados, por questão de segurança e privacidade dos familiares", disse o advogado Wesley Lacerda, que presta apoio aos parentes do suspeito.

"Como foi dito por mim, eu prestaria apoio à família neste último momento, por uma questão de caridade e humanidade, pois os familiares são muito carentes e de baixa instrução", afirmou o advogado. "Meu apoio ficou restrito a buscar informações junto ao IML sobre a liberação do corpo, bem como a passar as informações corretas, e de forma clara, para os familiares – o que foi feito", continuou.