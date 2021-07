Vídeo mostra momento em que ciclista é atingido por carro na Rodovia Washington Luís - WhatsApp O Dia (98762-8248)

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 16:14 | Atualizado 01/07/2021 16:16

Rio - Um vídeo obtido pelo DIA mostra o momento em que um ciclista, ainda sem identificação, é atingido e morto por um carro na Rodovia Washington Luís, na altura do km 119, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu por volta das 5h desta quinta-feira. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi na pista lateral, sentido Juiz de Fora.

Ainda segundo a PRF, o motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro. As investigações estão em andamento na 59ªDP (Duque de Caxias). Agentes da Polícia Civil informaram que buscam imagens de câmeras da região que possam identificar e prender o criminoso. Ainda não há informações sobre onde e quando será o enterro da vítima.