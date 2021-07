Lei é de autoria do vereador Rafael Aloísio Freitas - Divulgação

Lei é de autoria do vereador Rafael Aloísio FreitasDivulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 15:04

Rio - O prefeito Eduardo Paes sancionou nesta terça-feira a lei que cria mais um Polo Gastronômico no Rio de Janeiro, desta vez no Cachambi, na Zona Norte do Rio. A norma é de autoria do vereador Rafael Aloisio Freitas (Cidadania) e tem como objetivo garantir um apoio do Poder Público aos comerciantes da região, para ajudar na retomada econômica dos seus bares e restaurantes.

"É, sem dúvida nenhuma, uma conquista para a região, que cada vez mais poderá oferecer ótimas e diversificadas opções gastronômicas para a Zona Norte. Já até imagino eventos por aqui, desde festas juninas a outras inspiradas, por exemplo, na Octoberfest", comemorou Rodrigo Stuart, do restaurante Quintal do Stuart.



Marcelão Novaes, do Cachambeer, botequim responsável por incluir o bairro no roteiro gastronômico de dez entre dez aficionados por gastronomia no Rio de Janeiro, também celebrou a novidade.



"Sou apaixonado por comida, bebida e pelo Cachambi. E, como dono de bar e morador, é uma alegria saber que de alguma maneira o Cachambeer contribuiu para tornar o local um Polo Gastronômico da nossa cidade. Tenho certeza que essa lei o Eduardo ia sancionar", brincou Novaes, dono do bar preferido do prefeito



Presidente da Comissão em Defesa dos Bares e Restaurantes, Rafael Aloisio Freitas também estava confiante na sanção do prefeito.



"Ele frequenta lá tanto quanto eu, que sou cria do Bairro. A criação dos polos gastronômicos é mais uma forma de valorizarmos este setor tão importante da nossa cidade, formalizando uma relação destas regiões com o poder público", explicou o vereador.