Furto de cabos causou suspensão no ramal Belford Roxo da SuperVia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Furto de cabos causou suspensão no ramal Belford Roxo da SuperViaReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 14:12 | Atualizado 01/07/2021 14:23

Rio - A chegada da gigante varejista Magazina Luiza no Rio de Janeiro causará impactos também na mobilidade urbana. A empresa anunciou investimentoS nos ônibus de BRT e em três trens da SuperVia que circularão por todos os ramais. Segundo a concessionária, o serviço ficará disponível por um ano como uma campanha de matketing para a marca.

"A parceria entre a SuperVia e a Magazine Luiza, firmada por meio da Eletromídia, vai disponibilizar wi-fi gratuito para os clientes dos trens do Rio. O serviço ficará disponível por um ano, no interior de três composições que circularão por todos os ramais e que também serão adesivadas pela marca varejista. Todo o custo da campanha será coberto pela Magazine Luiza, que tem o objetivo de divulgar a abertura de 50 lojas físicas no estado", disse a Supervia.



Publicidade

Agetransp suspende aumento da tarifa dos trens