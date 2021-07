Estarão disponíveis os serviços de habilitação e identidade no posto do Detran de Magé. - Divulgação/Detran.RJ

Estarão disponíveis os serviços de habilitação e identidade no posto do Detran de Magé.Divulgação/Detran.RJ

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 12:17

Rio - O Detran irá promover irá promover o Dia D de inclusão das pessoas com deficiência nesta sexta-feira. Em qualquer posto do departamento, esse público poderá realizar os serviços de identificação civil e habilitação sem necessidade de fazer agendamento. Os serviços veiculares também serão oferecidos sem agendamento prévio, mas somente no posto Detran Acessível, na Avenida Francisco Bicalho, em São Cristóvão.

No Dia D, as pessoas com deficiência também poderão se inscrever para o programa Cidadania Sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para a obtenção da CNH. As inscrições estarão abertas no Posto Detran Acessível, das 8h às 16h, ou ainda em 13 Ciretrans, de Angra dos Reis, Araruama, Barra do Piraí, Cabo Frio, Campos, Duque de Caxias, Itaboraí, Mesquita, Miracema, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis e Rio Bonito.

As aulas de direção são ministradas apenas na unidade exclusiva para pessoas com deficiência da Avenida Francisco Bicalho, no Rio, onde há veículos adaptados para uso dos alunos.

"O Dia D é muito especial. Além de ser uma data para atender com prioridade as pessoas com deficiência, este ano elas poderão ser recebidas num posto totalmente adaptado, com atendimento e mobilidade adequados", disse o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

No Dia D, haverá ainda o curso 'Oficina Sob Medida', que ensina noções básicas de mecânica e elétrica dos automóveis. O curso será ministrado na Escola Pública de Trânsito (EPT), na Avenida Mem de Sá, na Lapa, das 9h às 13h.

Para ser atendido com prioridade em qualquer posto do estado, basta que a pessoa com deficiência compareça com a documentação exigida. A emissão de identidade será gratuita, assim como os serviços de primeira habilitação e renovação da carteira de motorista. Os atendimentos serão feitos com a apresentação de laudo médico original, emitido nos últimos seis meses, informando o Código Internacional de Doenças (CID) e a descrição da deficiência.

